Det er tragisk, men godt nyt for branchen, hvis verdens syvende største containerrederi, Hanjin Shipping, ender med at bukke under for de svære markedsvilkår.



Det vurderer senioranalytiker i Sydbank Morten Imsgard, efter at Hanjin har taget formelle skridt til en betalingsstandsning.



- Der er ingen tvivl om, at jo flere, der knækker halsen, jo bedre er det for markedet. Jo færre redere, der skal træffe beslutning om, hvor mange skibe der skal lægges op, og hvor mange nye skibe der skal købes, jo bedre. Det gælder om, at beslutningerne træffes af så få som muligt, da der så er bedst sandsynlighed for, at der kommer bedre balance mellem udbud og efterspørgsel, siger Morten Imsgard til Ritzau Finans.



Containerbranchen har de seneste år lidt under store ubalancer på grund af for mange nyleverancer fra værfterne af gigantskibe, som har medvirket til at presse raterne på containerfragt helt i bund. Spotpriserne på fragt af containere på de store ruter fra Asien til Europa har til tider været så lave, at det har været decideret umuligt for rederierne at tjene penge.



De svære markedsvilkår ser nu ud til at kunne koste Hanjin livet. Selskabets kreditorer afviste tirsdag ledelsens restruktureringsplan, og Hanjins bestyrelse har efterfølgende stemt for at anmode om en betalingsstandsning. Det ventes at ske onsdag eftermiddag, oplyser en talsmand til Bloomberg News.



For aktien i A.P. Møller-Mærsk vil det dog næppe få betydning onsdag, da det længe har trukket op til forlis for Hanjin, mener Morten Imsgard.



- Men for dem, der har langsigtede briller på, er der ingen tvivl om, at det er åbenlys fordel, hvis nogle af de mindre rederier forsvinder. Om det så sker ved, at stumperne købes af andre, eller de kaster håndklædet i ringen, tror jeg, er lidt underordnet for Maersk Line. Men at det bliver en industri med færre spillere, tror jeg, at de store er meget interesserede i, siger han.



/ritzau/FINANS