Scandinavian Tobacco præsenterer fladt halvårsregnskab

Årets første seks måneder udviklede sig stort set ligesom sidste år for Scandinavian Tobacco Group, der har præsenteret sit halvårsregnskab.



Omsætningen faldt med 26 millioner kroner til 3199 millioner, ligesom nettoresultatet var otte millioner kroner lavere og endte på 346 millioner kroner.



Det svagt negative resultat skyldes et andet kvartal med et fald i omsætning og i resultatet før afskrivninger på henholdsvis 1,5 procent og 2,7 procent.



- Vi leverede et stabilt samlet resultat i første halvår 2016. Vores amerikanske forretning for håndrullede cigarer opnåede fortsat stærk vækst baseret på øgede markedsandele.



- Resultatet for kategorien maskinfremstillede cigarer var påvirket af forbigående udsving som følge af ny regulering i EU.



- Vi fortsatte med at levere på vores omkostningsoptimerings- og effektiviseringsprogram, som har en positiv indvirkning på vores margin inden for maskinfremstillede cigarer, siger administrerende direktør Niels Frederiksen i en kommentar til regnskabet.



