Siemens får stor vindmølleordre fra USA

Siemens har sikret sig en stor vindmølleordre i USA fra energiselskabet Apex Clean Energy.



Bestillingen lyder på 64 landvindmøller med en kapacitet på i alt 147 megawatt, der skal opsættes i Grant Plains Wind-projektet i staten Oklahoma.



Det skriver tyske Siemens i en pressemeddelelse.



Siemens har tidligere på året leveret to vindmølleprojekter til Apex Clean Energy i Oklahoma.



"Vi er meget glade for at modtage en opfølgende ordre fra Apex Clean Energy på at levere vindmøller til dette vindprojekt i Oklahoma," siger Jacob Andersen, der er CEO for Siemens' landmølleaktiviteter i Nordamerika.



