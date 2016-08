Widex på omgangshøjde et år før tid

Den familieejede høreapparatproducent Widex er nået i mål med sin oprydningsplan et før tid, og vokser nu mere end markedet og tjener penge i samme tempo som konkurrenterne. Det fremgår af selskabets årsregnskab for 2015/2016, der løb til udgangen af april.



Salget steg 16,3 pct. 3,855 mia. kr. og driftsoverskuddet (ebita) landede på 682 mio. kr. efter en vækst på 63,1 pct. Dermed blev driftsmarginen løftet til 17,7 pct., og er nu på omgangshøjde med konkurrenterne i høreapparatmarkedet. Sidste år landede driftsmarginen på 12,8 pct.



”Sidste års regnskab så rigtig godt ud, men i år overstiger resultaterne vores egne forventninger,” siger

Jørgen Jensen, adm. direktør i Widex i en pressemeddelelse.



Målet for lønsomheden er ifølge direktøren nået et år før tid, drevet af salget af en ny serie af høreapparater kombineret med ekstra tryk på salgskedlerne rundt om i verden. For Widex stopper forbedringerne dog ikke her, og Jørgen Jensen varsler mere vækst og øget indtjening.



”Vi har mange spændende tiltag i pipelinen og tror på, at vi har et virkelig godt potentiale for at styrke både vækst og lønsomhed yderligere i det kommende år,” skriver han i pressemeddelelsen.



Widex er ejet af familierne Tøpholm og Westermann og blev i 1950érne stiftet af to udbrydere fra Danmarks største høreapparatselskab Oticon.