Andersen & Martini-resultat hang i bremsen trods salgsløft

Mio. kr. H1 2016 H1 2015 FY 2015 Nettoomsætning 496,2 370,3 811,9 Resultat af primær drift 7,1 6,0 12,9 Nettoresultat 1,2 1,2 2,1

Mio. kr. Ved H1 2016 Før H1 2016 Nettoresultat 5-10 5-10

Bilforhandleren Andersen & Martini kørte en stor fremgang i omsætningen hjem i første halvår, mens resultatet forblev parkeret på samme niveau som sidste år - blandt andet fordi produktionsomkostningerne fulgte med op.Selskabet solgte for 496,2 mio. kr. i første halvår mod 370,3 mio. kr. i samme periode sidste år, mens produktionsomkostningerne accelererede til 443,5 mio. kr. fra 324,9 mio. kr.Bruttoresultatet steg til 52,7 mio. kr. i halvåret fra 45,3 mio. kr. i de første seks måneder af 2015, mens resultatet af primær drift (EBIT) blev opgjort til 7,1 mio. kr. mod 6,0 mio. kr. et år tidligere.På bundlinjen gav det et nettooverskud på 1,2 mio. kr. - fuldstændig som i første halvår sidste år. Det var blandt andet de finansielle poster, der trak lidt mere ned, end tilfældet var i første halvår 2015.For hele 2016 fastholder Andersen & Martini sine forventninger om et resultat i størrelsesordenen 5-10 mio. kr.Investorerne var tilfredse med regnskabet, aktien lukkede i en stigning på mere end 6 pct.Tabel for Andersen & Martini for første halvår af 2016:Forventninger til 2016:/ritzau/FINANS