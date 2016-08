Relateret indhold Tilføj søgeagent Per Aarsleff Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter. Artikler Organisationer Per Aarsleff

Entreprenørvirksomheden Per Aarsleff fastholder forventningerne til hele regnskabsåret 2015/16 og venter dermed fortsat et resultat før skat på 400 mio. kr. samt et samlet aktivitetsniveau på linje med det foregående regnskabsår.



Det fremgår af selskabets regnskab for tredje kvartal af 2015/16, der er offentliggjort mandag formiddag.



/ritzau/FINANS