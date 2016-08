Statoil hæver værdi af oliefelt med Mærsk som medejer

Norske Statoil opjusterer værdien af oliefeltet Johan Sverdrup, som Maersk Oil ejer 8,44 pct. af.



Det skriver TDN Finans.



Det sker på baggrund af enighed om at udvide produktionskapaciteten med en ekstra produktionsplatform.



Den ventede fulde produktionskapacitet for Johan Sverdrup bliver sat op til 660.000 tønder om dagen. Tidligere var det anslået, at der ville blive produceret mellem 550.000 til 650.000 tønder olie om dagen, når Johan Sverdrup var i fuld produktion.



Lundin Petrolium, der ejer godt en femtedel af feltet har tidligere fortalt, at prisen på at producere olie fra feltet ville ligge på "omkring" 30 dollar per tønde. Statoil siger nu, at prisen bliver "under" 30 dollar per tønde for fuldfeltet.



For første fase ligger breakeven under 25 dollar, fortæller Statoil i en pressemeddelelse.



Feltet, der ligger ud for Stavanger i Norge, ejes 40,03 pct. af operatøren Statoil, 22,6 pct. af Lundin Petroleum, 17,36 pct. af Petoro, 11,57 pct. af Det norske oljeselskap og endelig 8,44 pct. af Maersk Oil.



/ritzau/FINANS