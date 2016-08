Ugebrev: Vestas-kursmål aggressivt, men med langsigtet potentiale

Halvårsregnskabet bekræftede i høj grad den fornemme udvikling, Vestas er inde i.



Det skriver Økonomisk Ugebrev Formue.



"Kvartalets økonomiske resultater var exceptionelt høje, og især EBIT-marginen på 15,6 pct. var imponerende, omend den på det niveau nok må betragtes som en enlig svale drevet af stordrift og meget høje projektmarginer i kvartalet," skriver ugebrevet, der også fremhæver, at gennemsigtigheden for de næste par år er øget.



Aktien er ifølge ugebrevet aggressivt prissat på helt kort sigt, men på længere sigt er der fortsat potentiale.



"Efter flere ugers optur efter brexit, og for Vestas-aktien også efter regnskabet, er sandsynligheden,

for at aktien skal puste lidt ud, bestemt til stede. Vi anser det for sandsynligt, at et par sure aktiedage vil kunne bringe aktien ned mod kursniveauet 510-520," skriver ugebrevet, der vurderer det som et område med et attraktivt forhold mellem gevinstmulighed og risiko i aktien.



Det nuværende kursniveau på 557 er på helt kort sigt lige aggressivt nok efter ugebrevets vurdering.



Men ugebrevet løfter dog kursmålet på et halvt års sigt til 590-610. Det er 100 kr. mere end det hidtidige kursmål.



"Opjusteringen er fordelt 50/50 mellem løftet i konsensusestimaterne på cirka 10 pct. på den ene

side og den bedre gennemsigtighed på den anden side," forklarer ugebrevet, der også venter et godt ordreflow resten af året, som sammen med det annoncerede tilbagekøbsprogram på 3 mia. kr. vil være en god støtte under kursen.



