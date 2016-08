Tysk Vestas-konkurrent i dialog om 183 MW til Chile

Relateret indhold Tilføj søgeagent Acciona

Den tyske vindmølleproducent Nordex bekræfter, at selskabet er i dialog med Acciona Energia Chile om at levere møller med en samlet kapacitet på 183 megawatt (MW).



Møllerne skal sættes op i vindmølleparken San Gabriel i regionen Araucania, skriver Business News Americas



"Chile er i øjeblikket det hurtigst voksende vindmarked i Latinamerika," siger Nordex i en udtalelse og henviser til, at sektoren ventes at vokse med omkring 350 MW per år frem mod 2025.



Acciona Energia Chile har vundet en 20-årig aftale om at levere 506 gigawatt-timer (GWh) per år til Chiles eldistributører fra 2021.



/ritzau/FINANS