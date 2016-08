H+H blev ramt hårdt af den psykologiske effekt af brexit, men selskabets underliggende vækst er intakt, og den lave værdiansættelse i forhold til konkurrenterne er urimelig.



Det skriver Økonomisk Ugebrev Formue.



Ugebrevet fremfører, at H+H International producerer porebeton og har den britiske byggesektor som sit største marked. Derfor var selskabets aktier blandt de hårdest ramte efter brexit-afstemningen.



Aktierne faldt på afstemningen, men er nu tilbage på et pænt niveau. Kursstigningen anser ugebrevet ikke som midlertidig.



"På kort sigt betyder H+H’s langsigtede kontrakter, at det britiske nej ikke får nogen virkning på 2016-resultatet opgjort i lokale valutaer. Altså renset for valutakursfald i det britiske pund," fremfører ugebrevet og finder bekræftelse i det i halvårsårsregnskabet fra selskabet, der også indeholdt en opjustering.



Usikkerhed



På længere sigt vurderes billedet mindre klart.



"Effekten af en eventuel opbremsning i det britiske byggeri vil først ramme H+H i de kommende to til tre år, men det er p.t. uklart hvilken betydning det britiske nej reelt får for byggeriet. Ligesom det er uklart i hvilket omfang den britiske regering vil forsøge at modvirke en afmatning med støtte til nybyggeriet," skriver ugebrevet, der også fremhæver, at det russiske marked ser ud til at være stabiliseret, men også her er der betydelig usikkerhed om fremtiden.



Det vurderes derimod, at det til gengæld ser positivt ud på det polske marked.



"Usikkerheden om fremtiden er naturligvis en negativ faktor i vurderingen af H+H som investeringsmulighed, men med den aktuelle lave værdiansættelse af selskabet i forhold til konkurrenterne er denne usikkerhed efter vores vurdering til fulde indeholdt i den aktuelle aktiekurs," konkluderer ugebrevet.



Når nu den psykologiske effekt af brexit er på afstand og efter de nye tal i H+H’s halvårsregnskab, hæver ugebrevet kursmålet for H+H fra 75 til niveauet 80-85 på seks måneders sigt.



H+H lukkede fredag i 75 kr.



/ritzau/FINANS