Nets har tabt 377 millioner kroner på NemID

IT-selskabet Nets har stadig ikke fået økonomi i at drive NemID, som er alle danskeres adgang til vigtige tjenester som kontakt med staten, netbanken med mere.



Løsningen taber stadig penge, og har siden Nets startede den tabt 377 mio. kroner ifølge en opgørelse lavet af Finans.dk.



Det er ifølge Finans.dk resultat af, at NemID-kontrakten har givet underskud hvert år, siden den blev vundet i 2007.



Underskuddet lød på 9,8 mio. kroner i 2015 og forventningen om, at andre lande ville følge trop og købe deres egen udgave af NemID er ikke blevet til noget.



"Vi har en unik løsning på grund af partnerskabet mellem bankerne og det offentlige."



"Det har vakt opsigt, og der er jævnligt andre lande, der kontakter os, men når de ser de kompleksiteter, sådan et samarbejde giver, tager det tid," siger Niels Gotfredsen, direktør for eSecurity hos Nets, til Finans.dk.



Samlet set er indtjeningen i Nets steget de seneste år, da selskabet har lukrative kontrakter på eksempelvis dankort.



Men NemID er en sten i skoen for selskabet, der er på vej på børsen. Det er ventet, at selskabet, der er ejet af kapitalfonde, kan præsentere sine børsplaner allerede i den kommende uge.



Og så vil potentielle investorer gennemgå selskabet med en tættekam.



"Når et datterselskab har udfordringer med at levere, skal man forholde sig til det som investor."



"Det er et element, som vil komme op på radaren hos potentielle investorer, og som man vil søge en forklaring på," siger Otto Friedrichsen, aktiestrateg hos Dansk Formuepleje til Finans.dk.



Både Børsen og Berlingske Business erfarede fredag, at Nets vil starte processen med en børsnotering i den kommende uge.



Nets blev solgt af danske og norske banker til kapitalfondene Advent og Bain for 17 milliarder kroner i 2014. Nets markedsværdi forventes at overstige 30 milliarder kroner, når det rammer børsen.



/ritzau/