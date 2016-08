Amerikanske kæmper vil arbejde for lige løn mellem mænd og kvinder

En gruppe af 29 store amerikanske virksomheder har underskrevet en erklæring i Det Hvide Hus, hvor de forpligter sig til at arbejde for at mindske og i sidste ende fjerne lønforskellen mellem mænd og kvinder. Det skriver CNN Money.



Det er bl.a. Apple, Facebook, Intel, Microsoft, Target, General Motors og Nike.



"Den typiske kvinde, der arbejder fuldtid hele året i USA tjener kun 79 pct. af hvad en typisk mand, der arbejder fuldtid hele året tjener. Forskellen er indsnævret en anelse i løbet af de seneste år, men der er stadig meget arbejde, der skal gøres for at sikre retfærdig løn for alle," lyder det ifølge CNN Money i en udtalelse fra Det Hvide Hus.



Selvom har underskrevet erklæringen, har Apple, Intel og Facebook umiddelbart efter meldt ud, at de allerede betaler mænd og kvinder lige, ifølge CNN Money.