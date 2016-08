Ubers kamp i det kinesiske marked koster dyrt

Ubers kamp for en plads på Kinas marked for kørsler var en stor del af årsagen til et tab på 1,3 mia. dollar i første halvår af 2016, hvilket gør virksomheden til en af de mest underskudsramte virksomheder i Silicon Valley. Uber tilbyder transport gennem en app i mere end 60 lande.



Det skriver Financial Times.



Dog kan tabet falde senere på året, da Uber solgte sin tjeneste i Kina til den lokale rival, Didi Chuxing, tidligere på måneden og derved sluttede den omkostningstunge kamp. Uber er en af Silicon Valleys bedst finansierede virksomheder og har en egenkapital og gæld fra investorer på 15 mia. dollar. Desuden har virksomheden for nylig fået en værdiansættelse på 68 mia. dollar.



Travis Kalanick, der er administrerende direktør for Uber, har tidligere fortalt, at Uber var rentabel i første kvartal af 2016 i USA, Australien, Europa, Mellemøsten og Afrika. Virksomheden har investeret kraftigt i Kina og Indien samt udvidet til nye markeder. I andet kvartal af 2016 var Uber ikke rentabel i USA, da virksomheden måtte konkurrere mod rivalen Lyft.



/ritzau/FINANS