Stor ledelsesrokade i Coop - siger farvel til tilbudsaviser

Coop løfter nu sløret for en større ledelsesrokade, der skal løfte den fremtidige indtjening.



Børsen kunne allerede i går afsløre, at en stoleleg i koncernen var under opsejling.



Formålet er, at tre af Coops kæder - Kvickly, Superbrugsen og Dagli' Brugsen - skal arbejde tættere sammen. De vil fremover blive ledet af koncerndirektør Gregers Wedell-Wedellsborg.



"Han får en ledergruppe bestående af: Kenneth Pedersen, nuværende kædedirektør for SuperBrugsen, der bliver detail-direktør, af Pia Niemann, der bliver marketingdirektør, HR-direktør Claus Ljungdahl, der kommer fra et job som varehuschef i Kvickly samt økonomidirektør Morten Kok. Desuden indgår Kategoridirektør Michael Christensen i gruppen," skriver Coop i en pressemeddelelse og fortsætter:



Mere nært Coop



* Til at sikre et mere nært Coop med fokus på lokale tilpasninger i de enkelte kæder er udpeget en formatdirektør for henholdsvis Kvickly, SuperBrugsen og Dagli´Brugsen."



* Som formatdirektør for Kvickly er udnævnt Allan Kristoffersen, 41, der tiltræder 19. september. Han kommer fra jobbet som kædedirektør for Spar, Min Købmand og Let-køb. Indtil slutningen af 2015 havde han en 22 år lang karriere i Coop, de seneste år som salgsdirektør for Irma.



* I SuperBrugsen er den nuværende salgsdirektør Mikkel Karlsson, udnævnt til formatdirektør.



* Og i Dagli’Brugsen fortsætter den hidtidige kædedirektør Jesper K. Andersen som leder, nu med titel af formatdirektør.



* Som ny direktør for Irma er udnævnt Søren Steffensen, der hidtil har været kædedirektør for Kvickly og stået i spidsen for kædens markante turn around. Stina Glavind fortsætter uændret som direktør for Fakta.



Dropper tilbudsaviser



Foruden den nye ledelsesstruktur skruer Coop op for den digitale satsning.



Det betyder bl.a., at al fremtidig kommunikation mellem medlemmerne kommer til at foregå via nye apps og betalingsformer i butikkerne. Derudover vil det på længere sigt betyde, at kunderne må undvære de fysiske tilbudsaviser.



"Vi tror på, at de ønsker butikker og varer, der ikke er ens, men er tilpasset de lokale behov. Vi tror, at de vil have mindre papir, men mere smarte løsninger til kommunikation, betaling mv. via deres smartphones. Med den nye organisation gør vi Coop klar til fremtiden,” siger Peter Høgsted, topchef i Coop, i meddelelsen.



De traditionelle supermarkedsgiganter i Danmark, Coop og Dansk Supermarked, er under pres fra nye spillere som Dagrofa og Reitangruppen, der bl.a. ejer Rema 1000. Sidstnævnte har skruet gevaldigt op for sin danske forretning i løbet af de sidste par år og åbnet flere nye butikker.