Arlas omsætning skrumper - men overskuddet vokser

Opdateret klokken 11:02 - I et svært marked med lave mælkepriser globalt har mejerikoncernen Arla i årets første halvdel tabt godt 5 pct. af sin omsætning, der er faldet til under 37 mia. kr.



Arla venter på årsbasis et toplinjefald på 5-8...