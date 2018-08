Pernille Blume sætter dansk rekord i EM-semifinale

Svømmeren Pernille Blume er klar til finalen i 50-meter fri ved European Championships i Glasgow. Og det med stil.



Fredag aften kvalificerede danskeren, der vandt OL-guld på distancen i 2016, sig ved at vinde sin semifinale.



Danskeren klokkede ind i tiden 23,85 sekunder, og dermed kappede hun syv hundrededele af sin egen danske rekord.



Den satte Pernille Blume i Rom i slutningen af juni i år.



Danskerens tid var hurtigst af alle i semifinalerne.



Svenske Sarah Sjöström vandt den anden semifinale i tiden 23,92 sekunder.



Der er dermed lagt op til en dansk-svensk duel om guldet i finalen.



Danske Julie Kepp Jensen formåede ikke at komme videre til finalen på 50-meter fri.



Hun blev nummer fem i semifinalen med Sarah Sjöström i tiden 25,07 sekunder.



Julie Kepp Jensen er reserve i finalen, hvis der indløber afbud.



Også i 100-meter butterfly bliver der dansk finaledeltagelse.



Emilie Beckmann blev ganske vist kun nummer fem i sin semifinale, men hendes tid, personlig rekord i 58,40 sekunder, var syvendehurtigst i semifinalerne.



Også her var Sarah Sjöström med, og svenskeren satte bedste tid i semifinalerne.



