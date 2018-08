Crosskonge to dage fra dansk triumf: Bliver ikke let

Wout van Aert får endnu en dag i førertrøjen, når enkeltstarten i PostNord Danmark Rundt bliver afviklet i Nykøbing Falster lørdag.



Den tredobbelte verdensmester i cykelcross slap problemfrit gennem fredagens 3. etape med mål i Vordingborg og kan nu koncentrere sig om at forsvare sit forspring på enkeltstarten, der meget vel kan afgøre løbet.



"Vi forblev rolige og bevarede kontrollen. Holdet kørte godt, hvilket var meget tilfredsstillende, men lørdag bliver en anden historie. Her er det mand mod mand. Jeg forsøger at forsvare trøjen, men det bliver ikke let," siger van Aert.



I den samlede stilling har han seks sekunder ned til nærmeste forfølger, Alexander Kamp, der ikke kan kaldes specialist i enkeltstart.



Van Aerts' sejrsliste tæller blandt andet en sejr i prologen i Belgien Rundt for to år siden. Hans aktuelle niveau i enkeltstart svæver dog mere i det uvisse al den stund, at han ikke har kørt en eneste tidskørsel i 2018.



"Sidste år gjorde jeg en stor indsats for at forbedre min tidskørsel. Jeg er ikke dårlig til det. Men eftersom jeg i år har kørt forårsklassikere, har jeg har ikke haft tid til at træne min enkeltstart.



Længden passer mig dog godt. Den er kort og eksplosiv. Det er fuld gas," siger Wout van Aert om den godt 19 kilometer lange styrkeprøve.



Ud over at han forsvarede sin førertrøje, kan van Aert glæde sig over, at holdkammeraten på Vérandas Willems-Crelan Tim Merlier vandt fredagens etape efter en massespurt.



