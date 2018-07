Skadet Wozniacki må trække sig fra turnering i USA

Caroline Wozniacki må på grund af en skade i benet trække sig fra WTA-turneringen Citi Open i Washington.



Det meddeler turneringen på Twitter.



Den 28-årige danske tennisspiller skulle have spillet sin første kamp natten til onsdag dansk tid.



Her skulle Caroline Wozniacki have spillet mod 21-årige Anhelina Kalinina fra Ukraine.



Caroline Wozniacki var topseedet ved turneringen i Washington.



Citi Open skulle have været Caroline Wozniackis første turneringskamp på hardcourtunderlaget siden græssæsonen.



Den sluttede for danskerens vedkommende 4. juli med et nederlag i Wimbledons anden runde, da russeren Ekaterina Makarova viste sig for stærk.



