Dansk håndboldstjerne stopper karrieren - igen

Den tidligere landsholdsspiller Mette Gravholt stopper for anden gang håndboldkarrieren.



Allerede for et år siden annoncerede den 33-årige stregspiller, at karrieren på topplan var forbi, men hun ombestemte sig og spillede i foråret for Team Esbjerg. Gravholt er mere sikker i sin sag denne gang.



"Min mavefornemmelse, som jeg stoler meget på, er mere rigtig nu, end den var i sidste sæson. Jeg har ikke lyst til mere.



Min krop er også ved at være færdig," siger hun til TV2 Sport.



Mette Gravholt er uddannet skolelærer, og allerede på mandag starter hun ifølge TV2 Sport som lærer for en første klasse i Kolding.



Gravholt opnåede 59 landskampe for Danmark og scorede 149 mål.



I løbet af karrieren har hun blandt andet repræsenteret KIF Vejen, TTH Holstebro, Viborg HK og Nykøbing Falster Håndbold.



/ritzau/