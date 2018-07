Dansk Tour de France-helt får bornholmsk hyldest

Cykelrytteren Magnus Cort fik en fornem hyldest, da han mandag landede i lufthavnen på Bornholm efter strabadserne i Tour de France.



Den danske etapevinder blev modtaget af omkring 100 bornholmere, heriblandt borgmester Winni Grosbøll (S), skriver Bornholms Tidende.



"Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Jeg var slet ikke forberedt på det her," siger Magnus Cort ifølge avisen.



"Tak til alle dem, der har støttet mig, siden jeg var helt lille. Uden alle de frivillige havde jeg ikke stået her i dag. Mange af jer, der er her, har været med, siden jeg startede."



Kim Mortensen fra Bornholms Cycle Club bød Cort velkommen hjem med rosende ord.



"Cykelklubben og Bornholm er meget stolte af, hvad du har præsteret, og hvordan du har repræsenteret os. Det har været en fornøjelse at følge dig," siger Kim Mortensen.



Cort sejrede på 15. etape af Tour de France, da han efter et langt udbrud var hurtigst i den afsluttende spurt.



Hans næste store opgave bliver EM i Glasgow den 12. august.



/ritzau/