Medie: Ronaldo accepterer og betaler kæmpe skattebøde

Relateret indhold Artikler

Fodboldstjernen Cristiano Ronaldo har indgået en aftale med de spanske skattemyndigheder om at erklære sig skyldig i en skattesag.



Dermed har fodboldstjernen accepteret at betale 18,8 millioner euro (cirka 140 millioner kroner) tilbage i en sag om manglende skattebetaling.



Det skriver nyhedsbureauet AP, som beretter, at Ronaldo har indvilget i at indgå aftalen, da det vil give ham en nedsat fængselsstraf.



I Spanien er det udbredt, at man ikke afsoner fængselsstraffe på to år eller mindre, som er givet til personer, der ikke har begået kriminalitet før.



Ifølge AP har Ronaldo allerede indgået en aftale med anklagemyndigheden. Men han manglede at underskrive en aftale med skattemyndighederne.



Da Portugal mødte Spanien ved VM i Rusland skrev avisen El Mundo, at Ronaldo ville blive idømt en betinget fængselsdom og skulle betale de 140 millioner kroner i bøde.



I juni i fjor kom det frem, at den spanske anklagemyndighed havde åbnet en skattesag mod Cristiano Ronaldo.



Real Madrid-angriberen er sigtet for at have ført indkomst for 14,7 millioner euro, svarende til 110 millioner kroner, for kommercielle rettigheder uden om det spanske skattevæsen. Det skal være sket i perioden 2011 til 2014.



Det skal han have gjort ved at benytte selskaber i skattely uden for Spanien.



Anklagerne involverer ikke hans indtjening fra fodboldklubben Real Madrid.



Ronaldo var uforstående over for anklagen. Da han blev udspurgt af en dommer i fjor, afviste han at have snydt skattemyndighederne.



El Mundo berettede også, at superstjernen ville erklære sig skyldig i fire anklager om skattesnyd mod den betingede dom på to års fængsel. Det er den, der nu med stor sandsynlighed bliver lidt mindre.



Andre fodboldspillere med Lionel Messi i spidsen har også været igennem skattesager.



I maj i fjor fik FC Barcelona-stjernen stadfæstet sin skattedom på 21 måneders betinget fængsel.



Argentineren havde ført i omegnen af 30 millioner kroner uden om det spanske skattesystem.



Cristiano Ronaldo forlod denne sommer Spanien, da han skiftede fra Real Madrid til italienske Juventus.



/ritzau/