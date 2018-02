Den belgiske fodboldklub Anderlecht scorede kassen i en hjemmekamp mod Bayern München i efteråret i Champions League.



Klubben skruede billetprisen op til 100 euro (750 kroner) til kampen mod det tyske storhold, men det var for grådigt.



Derfor har Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) besluttet, at Anderlecht skal betale 30 euro (225 kroner) tilbage til hver af de medrejsende Bayern-fans.



Den belgiske klub har fået 15 dage til at kontakte Bayern München og få arrangeret tilbagebetalingerne.



I forbindelse med kampen protesterede flere Bayern-fans med store bannere og smed falske 100 eurosedler ind på banen.



Tidligere er Bayern München blevet straffet af Uefa med en bøde på 20.000 euro (150.000 kroner) i forbindelse med de tyske fanprotester under kampen i Bruxelles.



Opgøret endte med en udesejr på 2-1 til Bayern München.



Flere engelske klubber har underrettet Uefa om, at billetpriser skrues op, når Premier League-klubberne er på besøg rundt omkring i Europa.



/ritzau/AP