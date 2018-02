IOC-medlem: Fælles koreansk OL-hold bør få Nobels fredspris

Syd- og Nordkoreas fælles kvindelige ishockeyhold ved vinter-OL i Pyeongchang bør få Nobels fredspris.



Sådan lyder meldingen fra amerikanske Angela Ruggiero, der er tidligere OL-guldvinder og nuværende medlem af Den Internationale Olympiske Komité (IOC).



Det anspændte forhold mellem de to nabolande er for en stund lagt på hylden ved vinterlegene, hvor ishockeykvinderne fra Syd- og Nordkorea kæmper under et fælles flag.



Det er første gang, at et fælles koreansk hold stiller op ved OL.



"Jeg ville elske at se holdet modtage Nobels fredspris," siger Ruggiero ifølge nyhedsbureauet Reuters.



"Det, holdet har måttet ofre for at tilpasse sig konkurrencen, bør anerkendes."



"Som en tidligere udøver, der har konkurreret ved de olympiske lege fire gange, ved jeg, at det ikke handler om dig, men om dit hold og dit land. Jeg så, hvilken styrke det havde i aftes (lørdag eftermiddag dansk tid, red.)," siger hun.



Ved åbningsceremonien gik udøverne fra de to lande ind sammen.



Desuden trykkede Kim Yo-jong, der er søster til den nordkoreanske leder, Kim Jon-un, hånd med Sydkoreas præsident, Moon Jae-in, i et historisk øjeblik.



På isen er det imidlertid gået knapt så godt for det fælles koreanske ishockeyhold. Lørdag tabte holdet 0-8 til Schweiz, men der venter stadig kampe mod Sverige og Japan.



Både Syd- og Nordkorea har også udøvere med i andre discipliner. Nordkorea har foruden 12 ishockeykvinder ti udøvere til start.



