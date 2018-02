Officielt: Lyngby Boldklub udbetaler løn til spillerne

Lyngby Boldklub bekræfter fredag eftermiddag, at superligaklubben har udbetalt løn til spillerne.



Dermed undgår klubben en truende konkurs og er reddet økonomiske her og nu.



Oplysningen blev bekræftet til en gruppe journalister på klubbens anlæg fredag eftermiddag, og den sætter et foreløbigt punktum for en længere periode med uvished omkring klubbens overlevelse.



Oplysningen kommer på dagen, hvor Superligaen genoptages efter vinterpausen. Lyngby møder søndag Brøndby på eget græs.



Klubbens ledelse har kæmpet for at nå i mål med en redningsplan, og det forventes, at Lyngby senere offentliggør detaljer i den plan.



/ritzau/