Hele førsteholdstruppen i Lyngby Boldklub var onsdag mødt op til træning forud for forårspremieren i Alka Superligaen.



Det sker, selv om spillerne kvit og frit kan skrive kontrakter med andre klubber.



Spillerne havde sendt et påkrav om at få deres manglende lønudbetaling ved midnat mellem tirsdag og onsdag, men Lyngby-ledelsen kunne ikke nå at skaffe pengene og har bedt om mere tid.



Spillerrådet i Lyngby og spillernes fagforening, Spillerforeningen, har derfor opfordret til, at man giver klubben indtil fredag til at skaffe penge, og det har spillerne tilsyneladende lyttet til.



Hele truppen tjekkede ind klubhuset omkring klokken 9.30, og først halvanden time senere dryssede de over mod en nærliggende kunstgræsbane.



Ingen spillere havde lyst til at sætte særlig mange ord på den højspændte situation.



Midtbaneveteranen Martin Ørnskov forklarede, at stemningen efter omstændighederne er fin blandt spillerne, men ellers havde han ingen kommentarer.



- Vi skal ud at træne nu og gøre det bedst muligt. Ellers har jeg ikke nogen kommentarer, lød det fra midtbanespilleren.



Svenske Simon Strand, der er blevet hentet til Lyngby fra Östers IF, var også med på træningsbanen. Strand ville ikke forholde sig til, om han er tæt på en ny klub.



- Ingen kommentarer, lød det kort fra den 24-årige svensker.



Træner Thomas Nørgaard forlod som den sidste klubhuset med kurs mod kunstgræsbanen.



Træneren befinder sig i en svær situationen med en hjemmekamp mod Brøndby på søndag og en flok spillere, der frivilligt og ulønnet er mødt op til træning i håbet om en snarlig redning.



Nørgaard havde heller ikke nogen kommentarer til den vanskelige situation.



- Der er ikke noget at sige på nuværende tidspunkt, sagde Thomas Nørgaard.



Mens spillerne træner videre, forhandler Lyngby-formand Torben Jensen med potentielle investorer. Formanden regner med en afklaring senest fredag.



/ritzau/