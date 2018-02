Undertippede Eagles lander holdets første Super Bowl

Søndagens Super Bowl blev en opvisning i amerikansk fodbold, når det er mest underholdende.



Og det endte med, at favoritterne fra New England Patriots og holdets legendariske quarterback, Tom Brady, måtte bøje sig for undertippede Philadelphia Eagles, som i en målrig kamp vandt 41-33.



Brady kastede ellers for flere end 500 yards i kampen. Det er rekord for en Super Bowl, men til ingen nytte.



"Vi er verdensmestre, og det føles så godt," siger Brandon Graham fra Philadelphia Eagles til NBC efter kampen.



Eagles er to gange tidligere nået frem til finalen i NFL, men tabte begge gange. Senest i 2005 til netop Patriots.



Søndag fik holdet revanche foran anslået over 100 mio. amerikanske tv-seere og endnu flere rundt om i verden samt de næsten 68.000 tilskuere på US Bank Stadium i Jacksonville.



Patriots og Tom Brady kunne med en sejr komme op på siden af Pittsburgh Steelers, som med seks sejre i Super Bowl har rekorden, men holdet jagtede stort set kampen igennem Eagles.



Med knap otte minutter tilbage af første quarter sparkede Jake Elliot de første tre point ind på måltavlen for Eagles.



Patriots fik udlignet, men med godt to minutters spilletid tilbage af de første 15 minutter kom kampens første touch down, da et kast på 34 yards fra quarterback Nick Foles blev grebet af Alshon Jeffrey.



Og så førte Eagles 9-3.



Føringen blev udbygget til 15-3 i andet quarter, men Patriots reducerede til 12-15, da et field goal fra 45 yards blev fulgt op af James White, som undveg en stribe tacklinger og løb bolden ned i endzone til det første touchdown for Patriots.



White var en af Patriots' helt store helte i sidste års Super Bowl mod Atlanta Falcons, hvor han scorede tre touchdowns – blandt andet det afgørende.



Samme rolle fik han ikke i år.



Inden pausen, hvor Justin Timberlake stod for underholdningen, fik Eagles endnu seks point til en føring på 22-12.



Men Patriots er kendt for aldrig at give op, og da tredje quarter var slut, havde holdet reduceret til 26-29.



Efter fire minutter af den afgørende quarter kom Patriots for første og eneste gang foran, da 40-årige Brady fandt Rob Gronkowski til et touchdown.



Bagud 32-33 var presset på Nick Foles fra Eagles, men med et par minutter tilbage kastede han bolden til Zach Ertz, som løb den i endzone til en føring på 38-33.



I slutsekunderne forsøgte Tom Brady sig med et desperat kast, men bolden havnede på jorden.



"Jeg følte mig rolig. Vi har et godt hold og gode trænere. Vi kom ind til kampen med selvtillid og gik bare ind for at spille fodbold," siger Eagles' Nick Foles efter kampen.



/ritzau/