Ruslands premierminister vil have frifundne atleter til OL

De 28 russiske atleter, som torsdag fik ophævet deres livstidskarantæne og fik deres resultater fra vinter-OL i Sotji i 2014 tilbage, skal have mulighed for at komme med til legene i Pyeongchang, der begynder 9. februar.



Det mener Ruslands premierminister, Dmitrij Medvedev.



- Vi har aldrig tvivlet på, at vores atleter med rette vandt alle de medaljer i Sotji.



- Det er vigtigt, at der med det samme bliver gjort alt, hvad der er muligt, for at de frifundne atleter kan benytte sig af de muligheder, som er blevet åbnet efter denne retsinstans' kendelse, siger han til nyhedsbureauet Tass.



Den Internationale Sportsdomstol (CAS) meddelte tidligere torsdag, at den ophævede livstidskarantænen og fratagelsen af resultater, som Den Internationale Olympiske Komité (IOC) havde udstedt mod de 28 russiske atleter på grund af dopingbrug.



Yderligere 11 russiske atleter i vintersportsgrene fik ophævet deres livstidskarantæne, men CAS lod IOC's øvrige sanktioner mod dem stå ved magt.



Ruslands præsident, Vladimir Putin, er tilfreds med afgørelsen.



- Den kan ikke undlade at behage os, og det understreger endnu engang, at et overvældende flertal af vores atleter er rene, siger Putin ifølge AP.



IOC har efter torsdagens afgørelse meddelt, at det ikke er sikkert, at de 28 russere får lov til at konkurrere ved OL.



IOC har udelukket Rusland fra at deltage ved legene i Pyeongchang som nation, fordi landet har haft et meget højt antal dopingsager de seneste år, også i andre sportsgrene.



IOC har dog åbnet op for, at russiske atleter, der gennemgår strenge kriterier, kan blive udtaget som neutrale atleter.



168 russere står i øjeblikket til at konkurrere under neutralt flag i Pyeongchang.



Blandt de 28 atleter, der har fået ophævet karantænen, er store navne som langrendsløberne Aleksandr Legkov og Maksim Vylegzjanin.



De to russere snuppede henholdsvis guld og sølv i 50 kilometer fri stil i Sotji.



De var også med til at vinde sølv med Ruslands hold i 4x10 kilometer stafet, og Maksim Vylegzjanin hentede desuden sølv i holdsprint.



