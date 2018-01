FC København har købt den danske landsholdsspiller Viktor Fischer fri af den tyske Bundesligaklub Mainz 05, og han tiltræder med øjeblikkelig virkning på en femårig kontrakt.



23-årige Viktor Fischer, der tidligere har spillet for Ajax og Middlesbrough, vil blive præsenteret på et pressemøde i Parken klokken 16.



Her vil FCK-træner Ståle Solbakken og næstformand i bestyrelsen Niels-Christian Holmstrøm også deltage.



Som lille dreng begyndte Viktor Fischer at spille fodbold i IF Lyseng. I ungdomsårene spillede han også for AGF og FC Midtjylland.



I 2012 skiftede Viktor Fischer til den hollandske storklub Ajax, hvor han spillede frem til 2016. Herefter blev det til en sæson i engelske Middlesbrough, inden han sidste sommer skiftede til Mainz.



Viktor Fischer har spillet 16 A-landskampe og scoret tre mål for Danmark. Derudover har han spillet 53 ungdomslandskampe på U16, U17, U19 og U21-landsholdet.



Den seneste A-landskamp spillede Viktor Fischer i september 2017, da Danmark vandt 4-1 ude over Armenien i VM-kvalifikationen. Han fik sin debut på A-landsholdet i november 2012.



/ritzau/