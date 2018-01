FC Midtjylland-spilleren Alexander Sørloth har forladt klubbens træningslejr i Dubai og er på vej til London for at gennemgå et lægetjek i Premier League-klubben Crystal Palace.



Det erfarer den norske avis Adresseavisen.



Det falder sammen med, at Crystal Palace-manager Roy Hodgson ifølge nyhedsbureauet Reuters fortæller, at London-klubben forsøger at sikre sig en offensiv spiller, inden transfervinduet lukker ved midnat onsdag.



Crystal Palace-spilleren Bakary Sako blev skadet, da klubben tirsdag aften spillede 1-1 med West Ham i Premier League, og udsigterne til, at han snart vender tilbage, er ikke for gode, fortæller Hodgson.



- Min lægestab tror ikke, det er så godt, siger Hodgson med henvisning til Sakos skade.



- Vi har ikke råd til at miste en offensiv spiller, for vi er i forvejen så hårdt ramt på de positioner.



- Det gør det lidt mere afgørende, at vi henter spillere ind, for ellers har vi en meget tynd trup - især offensivt, siger Crystal Palace-manageren.



Ifølge BT afslog FC Midtjylland mandag et bud på cirka 75 millioner kroner, men det bud skulle nu være blevet forbedret, skriver flere norske medier.



Alexander Sørloth kom til FC Midtjylland fra hollandske Groningen i juli 2017, og han har scoret 10 mål for midtjyderne i Superligaen.



/ritzau/