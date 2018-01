Rytter Juhl og Pedersen taber til OL-guldvindere i Jakarta

Badmintonduoen Kamilla Rytter Juhl og Christinna Pedersen kom ikke videre til finalen ved Indonesia Open i Jakarta.



Lørdag tabte det danske par i semifinalen til de regerende olympiske mestre, Misaki Matsutomo og Ayaka Takahashi fra Japan.



Danskerne tabte med cifrene 25-23, 15-21, 16-21.



Kamilla Rytter Juhl og Christinna Pedersen havde før lørdagens kamp mødt Misaki Matsutomo og Ayaka Takahashi 16 gange tidligere i karrieren med seks sejre til danskerne og ti til japanerne som resultat.



Bedst huskes formentlig OL-finalen i 2016, hvor japanerne til sidst vandt fem point på stribe og sejrede 21-19 i tredje sæt.



Første sæt i Jakarta blev uhyre tæt.



Efter en dansk føring kom japanerne tilbage, men Kamilla Rytter Juhl og Christinna Pedersen fik tilkæmpet sig en sætbold foran 20-19.



Japanerne fik dog afværget sætbolden, og først efter fire sætbolde til danskerne og en til japanerne blev sættet afgjort.



Andet sæt havde ikke samme intensitet, for danskerne kom hurtigt bagud, og herefter beholdt japanerne kontrollen i resten af sættet.



De to par måtte derfor ud i et tredje og afgørende sæt, som til at begynde med var meget spændende.



Til sidst var japanerne dog for stærke, og efter at have ført 20-15 sikrede de sejren på deres anden matchbold.



I finalen venter et indonesisk par i form af Greysia Polii og Apriyani Rahayu.



/ritzau/