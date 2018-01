Politikere hylder Wozniacki efter grand slam-sejr

Opdateret 15.07... Det er ikke altid, at der er bred enighed blandt de danske politikere.



Men lørdag fik den danske tennisstjerne Caroline Wozniacki samlet politikere på tværs af partierne til at hylde hende for grand slam-sejren ved Australian Open.



Kulturminister Mette Bock (LA), der også har idræt under sit ressort, sender sine lykønskninger til Wozniacki efter triumfen.



"Det er jo helt fantastisk, at man kan være i dyb krise og så alligevel kæmpe sig tilbage på den måde, som hun gjorde her. Og så er det jo virkelig toppen på en flot karriere. Det er en stor dag for dansk idræt," siger hun.



Mette Bock så kampen sammen med blandt andre udenrigsminister Anders Samuelsen (LA), og de havde svært ved at sidde ned af ren spænding.



Wozniackis triumf er noget, der for alvor sætter Danmark på idrættens verdenskort. Hun er en fantastisk ambassadør for Danmark," understreger Mette Bock.



"Det her er en idrætsgren, som har bevågenhed over hele verden. Det er kæmpestort, og derfor er det også helt enestående, at et lille land som Danmark kan præstere noget så stort," siger hun.



Efter kampen strømmede det ind med lykønskninger fra de danske politikere.



Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) skriver på Twitter:



"Så kom den! Sådan Caroline Wozniacki! Kæmpe tillykke med din første grand slam! Vi kipper med flaget på den anden side af jorden."



Justitsminister Søren Pape Poulsen (K) strøg ligeledes til tasterne efter kampen for at lykønske Wozniacki.



"Fantastisk Caroline Wozniacki. Hvor var det en vild kamp. Pyhhh. Pulsen skal lige ned," skriver han på Twitter.



Ros kommer der også hele vejen fra EU, hvor konkurrencekommissær Margrethe Vestager skriver tillykke.



"Wauw Caroline Wozniacki. Tillykke med Australian Open. Du er fantastisk, en sand fighter," skriver hun på Twitter.





/ritzau/