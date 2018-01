Halep efter finalenederlag: Caroline var bedre og mere frisk

Opdateret 14.21... Tredje gang blev heller ikke lykkens gang for rumænske Simona Halep, der lørdag morgen måtte se sig besejret af Caroline Wozniacki i finalen ved Australian Open.



"Jeg var tæt på igen, men hun var bedre og mere frisk, og hun havde mere energi til sidst," siger den 26-årige rumæner efter kampen, der udviklede sig til en vaskeægte gyser.



Den nu tidligere verdensetter har stået i finalen to gange tidligere ved en grand slam-turnering. Begge gange er det blevet til nederlag.



Og denne gang var den danske overmagt også for stor.



Derfor var det ikke overraskende en ærgerlig rumæner, der mødte op på pressemødet efter endnu et finalenederlag.



"Jeg har grædt, men jeg kan stadig smile. I sidste ende er det bare en tenniskamp, som jeg desværre ikke kunne vinde," siger Simona Halep.



Den hårdt kæmpende rumæner har været gennem flere lange kampe på sin vej mod finalen. Undervejs har hun overlevet matchbolde i to kampe.



En fodskade, som hun pådrog sig tidligt i turneringen, satte også begrænsninger for Halep i lørdagens finale.



"Jeg var meget træt. Jeg havde smerter over det hele i mine fødder, men jeg synes stadig, jeg gjorde det godt trods alt," siger Simona Halep.



Kampen bølgede frem og tilbage og måtte afgøres i et tredje sæt, hvor de to spillere skiftedes til at bryde hinandens serv.



Simona Halep føler ikke, at hun kunne have gjort noget anderledes for at vinde over Caroline Wozniacki.



"eg gjorde alt, hvad jeg kunne i dag. Det er ikke det, jeg er skuffet over. Jeg er skuffet over, at jeg ikke vandt kampen.



"Men livet går videre, og hvis jeg bliver ved med at arbejde på denne måde og spille på denne måde, så skal jeg nok stå i en god position igen en dag," siger Simona Halep.



/ritzau/