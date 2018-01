Serena Williams var for nervøs til at se Wozniackis triumf

Opdateret 14.17... Caroline Wozniackis sejr ved Australian Open er den første danske grand slam-triumf i single.



Men også uden for landets grænser har Wozniackis imponerende præstation givet genlyd.



En af dem, der hylder danskeren på Twitter, er veninden og topspilleren Serena Williams.



"Jeg blev for nervøs til at se, men vågnede op til Caroline Wozniacki som ny nummer et og vinder af aussie open (Australian Open, red.). Så stort. Så lykkelig. Er det tårer? Ja, det er det. Jeg er så stolt af, hvor min ven er i forhold til for et år siden. Jeg kan bogstavelig talt ikke sove nu," skriver Williams.



Serena Williams stillede ikke op ved årets Australian Open. Williams har, siden hun fødte sit første barn i efteråret 2017, kun spillet en opvisningskamp omkring årsskiftet.



Hun har dog bebudet, at hun vender tilbage til toptennis i forbindelse med Fed Cup-turneringen 10. februar.



Foruden Williams har tenniskoryfæet Boris Becker været på det sociale medie for at rose Wozniackis præstation.



"Sikke en kamp! Caroline Wozniacki og Simona Halep ... begge spillere fortjener stor kredit, men det er Wozniackis tur til at stråle."



Den tidligere amerikanske verdensetter Tracy Austin kunne lide, hvad hun så i lørdagens dramatiske finale.



"Jeg er så glad på Caroline Wozniackis vegne. Meget fortjent! Men ærgerlig på Simona Haleps vegne. Vidste, at resultatet ville føre meget forskellige følelser med sig med første major (grand slam, red.) på spil for begge kvinder," skriver hun.



Marion Bartoli, der tidligere har vundet Wimbledon og ligget i top-10 i verden var meget imponeret over den finale, Wozniacki og Halep leverede.



"Jeg tror, det er en af de bedste kvindefinaler, jeg nogensinde har set. Her kan man tale om fantastiske fightere. Jeg er så ked af, at en af dem skulle tabe, for de var begge FANTASTISKE!," skriver hun på Twitter.



/ritzau/