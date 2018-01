DIF hylder Wozniacki: Milepæl i dansk idrætshistorie

Hun har været en del af verdenstoppen i mange år og vundet titel efter titel, men grand slam-titlen lod vente på sig.



Lørdag kom den i hus med finalesejren i Australian Open for Caroline Wozniacki, og kort efter sidste bold i finalen mod Simona Halep tog hyldesten af det danske tennis-es fart.



"Det er en milepæl i dansk idrætshistorie, og jeg virkelig glad på både Carolines og dansk idræts vegne," siger Morten Mølholm Hansen, der er direktør for Danmarks Idrætsforbund (DIF), i en pressemeddelelse.



Sejren til Wozniacki i Australien er den første danske grand slam-triumf i single, og Wozniacki tog ikke bare den længe ventede sejr, hun generobrede også førstepladsen på verdensranglisten efter seks års fravær.



"Hun har i mere end et årti toppræsteret i en global sportsgren, hvor den internationale konkurrence er ufattelig hård. Nu har hun sat kronen på værket," siger DIF-direktøren.



Imponeret tennisformand



Også Dansk Tennis Forbund hylder sportens danske dronning.



"Carolines triumf i Australian Open er det største nogensinde i dansk tennishistorie. Konkurrencen i international tennis er vanvittig hård, så jeg er helt enormt stolt over, at en dansker har vundet en grand slam-turnering," siger formand i Dansk Tennis Forbund, Henrik Thorsøe Pedersen.



Også han er imponeret over både sejren og det faktum, at Wozniacki for første gang siden 2012 igen er nummer et i verden.



"Efterhånden har hun haft så mange år i den absolutte verdenselite, at man næsten ikke kan huske tilbage til en tid, hvor hun ikke var der. Hun er helt unik – ikke bare i dansk tennis, men i dansk idrætshistorie," siger han.



Caroline Wozniacki vandt finalen efter næsten tre timers drama. Danskeren slog rumænske Simona Halep med cifrene 7-6, 3-6, 6-4.



/ritzau/