Lykkelig Wozniacki: Normalt græder jeg ikke

7-6, 3-6, 6-4.



Sådan lød de magiske cifre, der lørdag sikrede højdepunktet i Caroline Wozniackis karriere efter en lang og dramatisk finale mod Simona Halep i Australian Open.



Sejren fik ikke overraskende de store følelser frem hos Wozniacki, da hun efterfølgende holdt sin takketale midt på banen.



"Normalt græder jeg ikke. Men det er et meget følelsesladet øjeblik," sagde Wozniacki med et stort smil på læben.



"Jeg har drømt om det her i så mange år, og at stå her nu er en drøm, der går i opfyldelse," siger hun.



Hun takkede samtidig alle omkring turneringen fra boldbørn, over publikum til ledere. Også hendes eget hold af sponsorer, familie og andre fik en tak med på vejen.



Det var tredje gang, Caroline Wozniacki var i finalen ved en grand slam-turnering. Og denne gang lykkedes det altså at vinde.



For Halep var det også tredje gang, hun stod i finalen ved en af de fire mest prestigefyldte turneringer. Men Halep er stadig uden sejr.



Wozniacki undskyldte over for Halep, at hun blev nødt til at vinde kampen.



"Men jeg ved, at vi kommer til at få mange store kampe mod hinanden," sagde hun.



I nederlagets stund var Halep da også hurtig til at lykønske sin danske modstander.



"Jeg er naturligvis ked af det, men Caroline var bedre end mig i dag," sagde en ærgerlig Halep.



/ritzau/