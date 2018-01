Superligaens førerhold forlænger med cheftræneren

Superligaens førerhold, FC Midtjylland, har forlænget kontrakten med cheftræner Jess Thorup frem til sommeren 2021.



Det oplyser klubben på sin hjemmeside.



Begge parter har på det seneste udtrykt sig positivt omkring muligheden for at forlænge samarbejdet, og lørdag blev det altså en realitet.



"Jeg har haft tre rigtig gode år i FC Midtjylland med et super team, som gør, at jeg har en fantastisk hverdag," siger Jess Thorup til fcm.dk.



"Jeg er en del af en klub med ambitioner og store planer for fremtiden, og det vil jeg fortsat gerne være en del af."



Den 47-årige træner har været cheftræner for midtjyderne siden 2015, hvor han afløste mestertræneren Glen Riddersholm.



Jess Thorups kontrakt stod til at udløbe til sommer.



Også hos FCM-sportschef Svend Graversen er der stor tilfredshed med forlængelsen.



"Vi er enormt glade for at kunne fortsætte samarbejdet med Jess, som vi har fuld tillid til kan indfri FC Midtjyllands sportslige ambitioner. Jess har bevist, at han kan udvikle holdet til at spille i toppen af Superligaen.



"Samtidig har han blik for at udvikle den enkelte spillers kompetencer - en evne vi tillægger meget stor betydning i FC Midtjylland," lyder det fra sportschefen til hjemmesiden.



FCM har haft en flot første halvsæson, og når Alka Superligaen genoptages om et par uger, er det med midtjyderne i toppen af tabellen.



Holdet er et enkelt point foran Brøndby med syv runder tilbage af grundspillet.



FCM er også fortsat med i DBU Pokalen, hvor holdet i kvartfinalen skal møde Hobro.



/ritzau/