Lyngby-anfører om truende konkurs: Det er pisse irriterende

Relateret indhold Artikler

Lyngby-superligaspillerne blev før torsdagens træning orienteret om, at klubben er truet af konkurs.



Anfører Mathias Tauber erkender, at klubbens økonomiske problemer påvirker ham.



- Hvis det værst tænkelige sker, så har jeg gjort mig tanker om det. Jeg ville lyve, hvis jeg sagde andet.



- Nogle af spillerne tænker nok, hvilken retning de så skal gå, og hvor de skal spille. Jeg står selv i en rigtig skidt situation, fordi jeg er skadet, siger Mathias Tauber.



- Det er bare nogle strøtanker, jeg har gjort mig, men jeg har ikke lyst til at bruge for meget krudt på det, siger han.



Den 33-årige Lyngby-anfører blev i efteråret opereret for en korsbåndsskade, og det er endnu uvist, hvornår han kan gøre comeback.



Lyngby har løbende fået tilført penge af hovedaktionæren, Hellerup Finans, der længe har forsøgt at sælge superligaklubben.



Derfor har Tauber og holdkammeraterne i flere måneder kendt til de økonomiske udfordringer.



- Der er ingen tvivl om, at Lyngby er i en alvorlig situation, og det er ikke sjovt for nogen af os.



- Men vi spillere kan ikke gøre noget ved det. Vi taler om det i omklædningsrummet, og vi prøver at være realistiske omkring, hvad vi kan gøre - og det er lig nul, siger anføreren.



- Vi kan gøre noget inde på fodboldbanen, men lige nu bliver der ikke spillet nogen kampe, og så er det svært at påvirke noget.



- I dag blev vi briefet om det ude på banen før træningen, og så kiggede vi hinanden i øjnene, og så var der fuld fokus på træningen. Vi er efterhånden blevet lidt hårdhudede.



- Det er pisse irriterende, men vi kan ikke gøre noget ved det. Vi fokuserer på, at vi gerne vil være bedre fodboldspillere og et bedre fodboldhold, siger Mathias Tauber.



Lyngby-spillerne er netop vendt hjem fra træningslejr i Portugal. Klubben indleder forårsprogrammet i Superligaen 11. februar mod Brøndby.



/ritzau/