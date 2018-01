Ejer: Send mig en mail, hvis du vil købe Lyngby Boldklub

Superligaklubben Lyngby Boldklub kæmper for livet, da sponsorerne trækker sig, siger topchef Torben Jensen i Hellerup Finans til Berlingske Business.- Det kræver en hurtig reaktion for at sikre klubbens eksistens - vi håber derfor at alle med interesse for at overtage aktieposten vil henvende sig til Torben Jensen på tj@hellerupfinans.dk , lyder meldingen.Hellerup Finans, som ejer klubben, kan ikke hjælpe til økonomisk, da de største kreditorer ikke vil være med til en rekonstruktion af Hellerup Finans./ritzau/