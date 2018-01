Avis: Anklagere undersøger AC Milan-salg til kinesere

Relateret indhold Artikler

Italienske anklagere vil undersøge om sidste års salg af storklubben AC Milan blev brugt til hvidvaskning af penge.



Det skriver avisen La Stampa.



Italiens tidligere premierminister Silvio Berlusconi solgte i april Milano-klubben til en gruppe kinesiske investorer for 740 millioner euro svarende til 5,5 milliarder kroner.



Anklagerne vil se nærmere på, om klubbens værdi var vurderet for højt med henblik på at få store pengesummer fra udlandet ind i Italien.



Investorgruppen, der ledes af forretningsmanden Li Yonghong, overtog med købet af AC Milan en gæld på 220 millioner euro (1,6 milliarder kroner).



Efter købet er antallet af investorer blevet færre og færre, da ny lovgivning har gjort det sværere at få penge ud af Kina.



For at få handlen igennem måtte Li Yonghong oprette et selskab i Luxembourg og låne 300 millioner euro (2,2 milliarder kroner) fra en amerikansk investeringsbank.



Det skete til renter på op til 11 procent og en lovet tilbagebetaling inden for 18 måneder.



Godt midtvejs i sæsonen indtager AC Milan en 11.-plads i den italienske Serie A.



/ritzau/AFP