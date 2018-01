Formel 1-chef er brændt varm på København

Onsdag var Formel 1-chefen Chase Carey på besøg i København for at fortsætte dialogen om muligheden for at sende Formel 1-cirkusset forbi København fra 2020.



Han mødtes i Erhvervsministeriet med erhvervsminister Brian Mikkelsen (K) samt de to hovedidémænd, Helge Sander og Lars Seier Christensen, og Formel 1-chefen er begejstret for København.



- Vi er meget begejstrede for at udforske muligheden for et løb her i Danmark, siger Chase Carey.



- Vi snakkede meget sidste år om vigtigheden af, at vores begivenheder skal være på ikoniske lokationer, der fanger verdens interesse. Og jeg mener, at København er indbegrebet af det.



- København repræsenterer på mange måder den type lokation, som virkelig kan give en fantastisk platform for både vores sport, for byen og Danmark.



Han har også bemærket, at der i Danmark er stor interesse for Formel 1.



- Vi er begejstrede over, at landet har så rig en historie og stor interesse for vores sport, siger Chase Carey.



Den mulige bane i København er blevet godkendt, og idémændene er i færd med at skaffe investorer nok til at samle de minimum 300 millioner kroner, det vil koste.



Københavns Kommune har endnu ikke givet grønt lys, og det skal ske, førend projektet kan realiseres. Til gengæld er der stor opbakning fra regeringen.



- Vi har holdt et rigtigt godt møde med løbsdirektøren for Formel 1, Chase Carey, fordi vi i den danske regering er interesseret i at være med til at arrangere store sportsbegivenheder.



- Og Formel 1 er en af verdens største sportsbegivenheder, siger Brian Mikkelsen.



- Jeg har fortalt Chase, at den danske regering støtter op om dette projekt, og vi vil på alle måder være behjælpelige med at støtte, at vi kan få Formel 1 til København. Det er en fantastisk mulighed for at vise Danmark til resten af verden.



Der har været meget snak om, hvor store gener det vil skabe for både beboere langs ruten og for trafikken i København, i den uges tid begivenheden varer.



Men Helge Sander maner til ro.



- Jeg har talt med en fra borgerrepræsentationen, som troede, at vi lukkede hele byen af i 14 dage, og de, som bor langs ruten ved Christianshavn, skulle deporteres ud af byen i 14 dage. Hver eneste dag vil der blive mulighed for at køre på ruten, siger han.



- Vi var for eksempel i Singapore for nogle måneder siden, hvor jeg så, at hovedstrøget i Singapore, som jo er en del af ruten, blev åbnet, to timer efter at løbet var færdigt.



De færdige planer for et eventuelt Formel 1-grandprix i København vil blive præsenteret for kommunen inden foråret.



