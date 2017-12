Den Internationale Olympiske Komité (IOC) meddeler, at Ruslands Olympiske Komité bliver udelukket fra at deltage ved vinter-OL i Pyeongchang næste år.



Det er konsekvensen af afsløringerne om massiv doping blandt russiske atleter, en sag som blev oprullet for nogle år siden.



Nogle russiske atleter kan dog få lov til - hvis de opfylder en række krav - at stille op ved vinter-OL under det olympiske flag, meddeler IOC på Twitter.



Disse atleter må ikke tidligere have været dømt for dopingbrug, og de skal gennemgå omfattende dopingkontrol for at blive godkendt til at stille op.



Det bliver altså ikke som atleter under det russiske flag, men de vil deltage som "olympisk atlet fra Rusland", meddeler IOC.



IOC har samtidig stanget en livtidskarantæne fra OL ud til den tidligere russiske sportsminister Vitaly Mutko.



Han er Ruslands vicepremierminister, og han står i spidsen for den komité, der leder VM i fodbold i Rusland næste år.



Den daværende vicesportsminister, Yuri Nagornykh, er ligeledes blevet idømt karantæne på livstid fra OL.



IOC har samtidig valgt at suspendere præsidenten for Den Russiske Olympiske Komité, Alexander Zhukov, som IOC-medlem.



Med tirsdagens afgørelse følger IOC ikke den samme model, som da komitéen sidste år stod i samme situation før sommer-OL i Rio og skulle beslutte sig for, om russiske atleter skulle udelukkes.



Beslutningen fra dengang er blevet kritiseret af mange, blandt andre IOC-medlemmet Dick Pound.



Han var tidligere præsident for Det Internationale Antidoping Agentur (Wada), og han var fortaler for, at Rusland skulle have været helt udelukket fra at deltage ved OL i Rio.



Doping afsløret i 2015



"Vi kunne have gjort det bedre ved ikke at lade de internationale specialforbund få ansvaret for at beslutte, hvilke atleter der havde ret til at deltage under deres egne regler kontra IOC's regler," sagde Dick Pound til BBC før tirsdagens afgørelse i Lausanne.



Rusland sad ofte med i ledelsen i nogle af de internationale specialforbund. Det skabte unødvendige interessekonflikter, vurderede Dick Pound.



I slutningen af 2015 afslørede en Wada-rapport systematisk og omfattende doping i Rusland.



Det fik i første omgang Det Internationale Atletikforbund (IAAF) til at udelukke Rusland fra al international atletik, og det er russerne stadig.



Skandalen spredte sig til også at omfatte andre atleter end atletikudøvere, men IOC valgte altså alligevel ikke at udelukke Rusland som nation til sommer-OL i Rio.



Det skabte efterfølgende komplicerede processer i de enkelte specialforbund med at finde ud af, hvilke russere der skulle godkendes, og hvem der skulle afvises.



