Danmark møder Frankrig, Peru og Australien ved VM

Danmark skal ved næste sommers VM i fodbold i Rusland møde Frankrig, Peru og Australien.



Det blev en kendsgerning ved fredagens lodtrækning i Moskva.



Danmark var placeret i tredje seedningslag og blev i første omgang trukket op til gruppe C med Frankrig fra første lag samt Peru fra andet lag.



Få minutter senere stod det klart, at det sidste hold i gruppen blev Australien fra fjerde seedningslag.



Danmark lægger ud mod Peru 16. juni og møder dernæst Australien og til sidst Frankrig.



Danmark fik en skidt start på VM-kvalifikationen, men efter et fremragende 2017 sluttede Hareides tropper på andenpladsen efter Polen i gruppe E, hvilket udløste en playoffkamp om en VM-billet.



Her vandt Danmark samlet over Irland. Efter 0-0 i den første kamp hjemme vandt Danmark med 5-1 i Dublin. Irerne førte 1-0, men det endte alligevel i dansk jubel efter blandt andet et hattrick af Christian Eriksen.



Slutrunden i Rusland bliver Danmarks femte VM. Det hidtil bedste resultat var i 1998, da Danmark tabte i kvartfinalen til den senere finalist Brasilien.



Sommerens slutrunde afvikles fra 14. juni til 15. juli.



/ritzau/