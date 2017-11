Mourinho nægter at forcere Zlatan-comeback

Zlatan Ibrahimovic stod pludselig på sidelinjen i en fodboldkamp for en uge siden.



Han fik endda det sidste kvarter på banen, da Manchester United slog Newcastle 4-1.



Onsdag fik han ligeledes et kvarter, da Manchester United tabte 0-1 ude til FC Basel i Champions League.



Men selv om den svenske superstjerne er blevet klar hurtigere end forventet, så bliver hans tilbagekomst ikke forceret.



Manchester United-manager José Mourinho slår således fast, at der ikke venter fuld spilletid til Zlatan lige rundt om hjørnet.



"Han er ikke klar.



"Skridt for skridt. Minut efter minut. Kamp efter kamp.



"Han vil få de her perioder med 15-20 minutter (på banen, red.). En eller anden dag føler vi så, at han er fysisk klar, siger Mourinho før lørdagens møde med Brighton i Premier League.



Efter sin alvorlige knæskade i april var det ventet, at den 36-årige svensker først ville være i stand til at spille om et par måneder, men Zlatan Ibrahimovic forklarede sit comeback meget simpelt:



"Løver heler ikke som mennesker, lød forklaringen fra Ibrahimovic efter spilletiden mod Newcastle.



Mourinho kunne ellers være lokket af at bringe sin verdensstjerne på banen fra start, da Uniteds forrygende målform er taget en smule af i takt med, at angriberen Romelu Lukaku er holdt op med at score mål på samlebånd.



I sæsonens første 11 kampe i alle turneringer scorede United 33 mål, men i de seneste ni kampe er det blot blevet til ni scoringer for klubben.



I de første 11 kampe scorede Lukaku 11 mål, men siden har belgieren kun scoret en enkelt gang for sin klub.



Manchester United er på andenpladsen i Premier League otte point efter Manchester City.



/ritzau/