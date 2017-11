Præsidenten for Det Italienske Fodboldforbund, Carlo Tavecchio, har trukket sig.



Den 74-årige italiener ekspolitiker bekræfter ifølge Football Italia, at han stopper i jobbet, efter at Italien for første gang i 60 år ikke formåede at kvalificere sig til VM.



- Jeg er ked af det. Jeg stopper, fordi jeg har fejlet. Jeg siger undskyld til alle italienere, siger Carlo Tavecchio.



Italien spillede mandag i sidste uge 0-0 hjemme mod Sverige i den anden af to playoffkampe om at komme med til VM i Rusland næste år.



Svenskerne sikrede VM-billetten med samlet 1-0, så Italien for første gang siden 1958 ikke kommer med til VM.



Fiaskoen gav som ventet et enormt rabalder i den fodboldglade nation, der fire gange har vundet VM-guld, senest i 2006.



Onsdag i sidste uge blev landstræner Gian Piero Ventura fyret, og mandag måtte Carlo Tavecchio altså trække sig.



Forinden havde mange opfordret ham til at stoppe i jobbet.



Carlo Tavecchio nægtede i første omgang at trække sig. Han placerede selv ansvaret hos Gian Piero Ventura.



Det var også en fiasko, der førte til, at Carlo Tavecchio erobrede præsidentposten hos fodboldforbundet i Italien.



Han blev indsat i 2014, da den daværende præsident, Giancarlo Abete, måtte stoppe.



Det skete, efter at Italien var blevet sendt ud af VM i Brasilien efter det indledende gruppespil.



