DBU scorer godt 60 millioner på VM-kvalifikation

Sportsligt findes intet større end VM-kvalifikation for Dansk Boldspil-Union (DBU), men også økonomisk er meget på spil for unionen, når herrelandsholdet tirsdag aften duellerer med Irland om en plads ved VM i 2018.



Således venter der i pengepræmie otte millioner dollar fra Det Internationale Fodboldforbund, Fifa, i tilfælde af kvalifikation til næste sommers slutrunde i Rusland. Det svarer til 50,8 millioner kroner.



Dertil udbetaler Fifa 1,5 millioner dollar i forberedelsespenge til alle deltagende nationer, hvorfor DBU i alt modtager mindst 60,3 millioner kroner for en kvalifikation.



Skulle landsholdet gå videre fra den indledende gruppe ved VM, er der kontant afregning i form af 12 millioner dollar alene i pengepræmie i stedet for otte.



En plads i kvartfinalen udløser i alt 16 millioner dollar, mens en semifinaleplads giver mindst 22 millioner dollar. Verdensmesteren præmieres med 38 millioner dollar, skriver Fifa på sin hjemmeside.



Men 50,8 millioner kroner er i hvert fald hjemme i pengepræmie, såfremt det bliver til samlet dansk sejr over Irland, der lørdag fik 0-0 med hjem fra København. Dertil kommer en række kommercielle indtægter.



Det har været kutyme, at DBU deler puljen med spillerne, der bliver udtaget til slutrundetruppen.



I tilfælde af at spillerne kun får del i pengepræmierne, skal spillerne fordele mindst 25,4 millioner imellem sig. Da en trup tæller 23 spillere, vil der være lige godt 1,1 millioner kroner til hver.



Det vil være det største bonusbeløb, som danske landsholdsspillere har fået for at deltage ved en slutrunde.



Senest Danmark deltog i en sådan var ved EM i 2012, da hver spiller fik 800.000 kroner efter exit i gruppespillet.



Ved VM i 2010 fik hver spiller 635.000 kroner. Også ved den lejlighed i Sydafrika blev den indledende gruppe endestationen for Danmark.



Spillerne fik omkring en halv million kroner hver i sommeren 2002, da Danmark tabte ottendedelsfinalen til England.



Tirsdagens playoffkamp mellem Danmark og Irland fløjtes op klokken 20.45 på Aviva Stadium i Dublin.



/ritzau/