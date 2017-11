Axelsen og Wozniacki kan blive Årets Sportsnavn

15 kandidater er med i feltet til kåringen som Årets Sportsnavn 2017.



Det meddeler Danmarks Idrætsforbund (DIF) i en pressemeddelelse.



Årets Sportsnavn-hæderen uddeles af DIF og Jyllands-Posten ved Sport 2017-showet, der bliver vist på Danmarks Radio 6. januar næste år.



Blandt de 15 indstillede finder man blandt andre badmintonspilleren Viktor Axelsen, der i år blev Danmarks første verdensmester i herresingle i 20 år.



Blandt de øvrige indstillede er sejlerne Jena Mai Hansen og Katja Salskov-Iversen, der blev verdensmestre i 49erFX, tennisspilleren Caroline Wozniacki og fodboldspilleren Christian Eriksen.



- Det er et utroligt stærkt felt, som kæmper om titlen Årets Sportsnavn 2017, siger DIF's administrerende direktør, Morten Mølholm Hansen.



- Listen af kandidater tæller masser af VM- og EM-guldmedaljevindere, World Cup-vindere, Super Serie-vindere osv. Jeg vil ikke fremhæve nogen her, men i stedet glæde mig over, at der er atleter fra hele 11 idrætsgrene på listen.



- Det vidner om et velfungerende og seriøst talent- og elitearbejde i vores specialforbund og i Team Danmark, siger han.



Senere i november bliver listen skåret ned til tre nominerede.



Her er listen med indstillede atleter:



Kamilla Rytter Juhl og Christinna Pedersen, badminton.



Viktor Axelsen, badminton.



Amalie Dideriksen, cykling.



Jakob Fuglsang, cykling.



Christian Eriksen, fodbold.



Kvindelandsholdet, fodbold.



Emma Jørgensen, kajak.



Maja Alm, orientering.



Daniel Wagner, para-atletik.



Lisa Gjessing, para-taekwondo .



Cathrine Dufour, ridning.



Lærke Berg Rasmussen og Christina Juhl Johansen, roning.



Katja Salskov-Iversen og Jena Mai Hansen, sejlsport.



Pernille Blume, svømning.



Caroline Wozniacki, tennis.



