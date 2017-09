Uefa undersøger PSG for brud på Financial Fair Play

Den franske fodboldklub Paris Saint-Germain har spillet gevaldigt med de økonomiske muskler denne sommer.



Det får nu Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) til at reagere.



Uefa meddeler fredag i en pressemeddelelse, at man vil undersøge den franske klubs seneste transferaktiviteter for at finde ud af, om PSG har brudt sig imod Financial Fair Play (FFP).



- I de kommende måneder vil Uefa mødes for grundigt at evaluere al dokumentation i denne sag.



- Uefa anser FFP for at være en afgørende mekanisme, som skal sikre finansiel bæredygtighed i europæisk klubfodbold, skriver Uefa i pressemeddelelsen.



PSG købte tidligere denne sommer fodboldspilleren Neymar i FC Barcelona, og på transfervinduets sidste dag valgte man at hente stortalentet Kylian Mbappé på en lejeaftale med option om køb næste sommer.



Begge handler har ligget over en milliard kroner, og det får nu Uefa til at reagere og sætte undersøgelsen i gang.



PSG valgte at betale Neymars frikøbsklausul i Barcelona, som lød på 222 millioner euro (cirka 1,65 milliarder kroner).



Omkring Mbappé er der i første omgang tale om en lejeaftale, men ifølge flere medier skulle der være forhandlet en købspris på plads på cirka 1,3 milliarder kroner, som træder i kraft, når sæsonen er overstået.



Sker det, vil Neymar og Mbappé være de to dyreste fodboldhandler.



I forbindelse med Neymar-handlen stillede den spanske ligaforening sig på bagbenene og beskyldte PSG for at bryde netop FFP.



Begrebet handler om, hvor mange penge klubber må bruge på at købe spillere i forhold til, hvor mange penge klubben tjener.



Flere af de største europæiske fodboldklubber er i dag ejet af rige personer eller konsortier, hvilket gør klubbernes økonomi svær at gennemskue.



Den økonomi vil Uefa nu undersøge, og udfordringen for PSG er derfor at dokumentere, at man har tjent penge nok til, at det berettiger købet af eksempelvis Neymar samt andre spillere i perioden.



Uefa's kan idømme strenge straffe som eksempelvis udelukkelse fra de europæiske turneringer, fratagelse af titler, priser samt point.



