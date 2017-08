Nicklas Bendtner kan få comeback på fodboldlandsholdet, når Danmark møder Polen og Armenien i VM-kvalifikationen i begyndelsen af september.



Rosenborg-angriberen er blevet efterudtaget til truppen, hvor han afløser Yussuf Poulsen, som har pådraget sig en skade i baglåret og har meldt afbud.



Det skriver DBU på sin Facebook-side.



Nicklas Bendtner spillede sin seneste landskamp i november 2015, da Danmark mødte Sverige i den anden playoffkamp til EM i Frankrig.



Det er således første gang, landstræner Åge Hareide har udtaget den 29-årige forward, der dog deltog som gæst i træningen inden landsholdets afrejse til en turnering i Japan sidste sommer.



Ved den lejlighed var Bendtner på klubjagt, men kom siden kortvarigt til Nottingham Forest, inden han i begyndelsen af året skrev kontrakt med Rosenborg.



Efter en lidt træg start på karrieren i Trondheim-klubben har den danske angriber vist bedre form i sensommeren.



Senest blev han fremhævet som en af banens bedste, da Rosenborg sendte Ajax ud af Europa League i playoff-returkampen i torsdags.



Her scorede Bendtner det første mål i Rosenborgs 3-2-sejr med Åge Hareide som tilskuer på tribunen.



Tre dage forinden havde Hareide frasorteret den erfarne forward i sin oprindelige 23-mands-trup.



- Han skal være klart bedre end de andre alternativer, jeg har, for at kunne komme med.



- I øjeblikket vurderer jeg de andre til at være bedre end Bendtner. Men han er i klar fremgang fysisk og præstationsmæssigt, sagde Hareide ved den lejlighed.



Med Yussuf Poulsens afbud er der imidlertid opstået en ny situation, og Bendtner er altså med, når landsholdet i den kommende uge forbereder sig til de to vigtige kvalifikationskampe.



Her skal han kæmpe med folk som Nicolai Jørgensen, Andreas Cornelius, Viktor Fischer og Kasper Dolberg om spilletid i det danske angreb.



