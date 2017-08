FCK skal spille to hjemmekampe uden tilskuere

FC København skal spille to hjemmekampe uden tilskuere efter tilskuerurolighederne ude mod Brøndby 6. august. Den ene hjemmekamp bliver en kamp mod Brøndby.



Fodboldens Disciplinærinstans har som følge af kampens hændelser fradømt FCK retten til tilskuere til den førstkommende hjemmekamp i Superligaen samt den næste hjemmekamp mod Brøndby.



FCK er derudover straffet med en bøde på 150.000 kroner samt en betinget dom på yderligere én hjemmekamp uden tilskuere.



Denne dom frafalder, hvis FCK ikke sanktioneres for en lignende overtrædelse inden udgangen af 2017/18-sæsonen.



Instansen har truffet sin afgørelse på baggrund af ovennævnte hændelser. Instansen skriver i kendelsen, "at der er tale om helt uacceptabel adfærd fra FC Københavns fans, der har bragt mennesker i fare og skadet dansk fodboldes renommé".



I domsafsigelsen anerkender Fodboldens Disciplinærinstans FCK's arbejde for at identificere de personer, der var involveret i urolighederne før og under kampen, samt at FCK med det samme tog afstand fra fansenes opførsel.



Brøndby har fået en straf på 75.000 kroner for fansenes brug af pyroteknik under kampen.



FCK og Brøndby kan appellere sagen til Fodboldens Appelinstans inden for de næste to uger.



Vil appellere



FC København vil appellere sanktionen om, at holdet skal afvikle to hjemmekampe uden tilskuere som følge af tilskueruroligheder i den seneste kamp mod Brøndby.



Direktør Anders Hørsholt og FCK anerkender, at der skal være en straf, men man finder denne sanktion alt for hård.



- Vi anerkender og accepterer, at der skal være en straf efter det, der skete på Brøndby Stadion, og vi har gentagne gange taget skarpt afstand til episoden. Det gør vi naturligvis fortsat.



- Vi mener dog, at sanktionen er ude af proportioner. Vi vil derfor appellere dommen og afventer appelinstansens beslutning i forhold til, om dommen udsættes, mens appelsagen kører, siger Anders Hørsholt til FCK's hjemmeside.



Fodboldens Disciplinærinstans kom med dommen tirsdag, og ud over at FCK skal afvikle to hjemmekampe uden tilskuere, er klubben idømt en bøde på 150.000 kroner.



FCK skal spille den næstkommende hjemmekamp mod FC Midtjylland uden tilskuere samt den næste kamp mod Brøndby i november.



Baggrunden for straffen er FCK-fansenes opførsel i den seneste udekamp mod Brøndby 6. august.



Her angreb talrige FCK-tilskuere kontrollører og politi, så opgøret måtte afbrydes i næsten 20 minutter, efter at Brøndby havde scoret kampens enlige mål i det 90. minut.



/ritzau/