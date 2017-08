Verdensetter er klar til Wozniacki efter kort pause

Det bliver som ventet verdensranglistens nummer et, Karolína Plísková, der bliver Caroline Wozniackis modstander i kvartfinalen i WTA-turneringen i Cincinnati.



Plísková måtte bruge tre sæt for at besejre verdens nummer 82, Camila Giorgi, med 6-3, 4-6 og 6-0 i en kamp, der skulle have været afviklet torsdag, men blev udsat på grund af regn.



Det betyder, at Plísková kun får en kort pause inden Wozniacki-kampen, der efter planen skal gå i gang til 22:30 fredag aften.



De to spillere har formentlig hinanden i frisk erindring, for det er blot en uge, siden de senest stod over for hinanden i turneringen i Toronto.



Ved den lejlighed udviklede det sig til noget af en maratondyst, der inklusiv afbrydelser varede tre timer, inden Wozniacki havde vundet 7-5, 6-7 og 6-4.



Vinderen af fredagens reprise skal op imod fjerdeseedede Garbiñe Muguruza i semifinalen.



